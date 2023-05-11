• نملك 120 مرصدا للتلوث فى 23 محافظة ومتابعة دورية لمستويات جودة الهواء

• نخطط للوصول لـ100 أتوبيس كهربائى ورفع العدد إلى 500 خلال 5 سنوات

قرض من البنك الدولى بقيمة 200 مليون دولار لإجراء إصلاحات فى منظومة المخلفات بنطاق القاهرة والقليوبية

• نتابع بشكل قوى المنشآت الصناعية كافة ومدى العوادم التى تخرج منها ونطبق القانون تجاه المخالف





قال رئيس قطاع نوعية الهواء فى وزارة البيئة مصطفى مراد: إن تلوث الهواء يؤثر بنسبة 1,35% على معدل نمو الدخل القومى وتحديدًا فى القاهرة الكبرى، لكن الدولة تتصدى لذلك بخطوات عدة منها المشروعات الخضراء لخفض نسب التلوث.



وأضاف مراد فى حواره لـ«الشروق»، أن التجربة التى أجريت مؤخرًا فى شرم الشيخ بتشغيل 140 أتوبيسا كهربيا بها لخدمة أعمال مؤتمر المناخ، يليها مخطط لاستمرار عمل 30 أتوبيسا فى شرم الشيخ لخدمة منظومة النقل العام، من خلال شركة أنشئت لهذا الغرض على أن يتم إدراج الباقى فى منظومة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.



وإلى نص الحوار:



> هل انخفض تلوث الهواء فى القاهرة الكبرى فى الفترة الأخيرة؟



ــ بالتأكيد، فبمقارنة نتائج عام 2022 بنتائج عام 2015 وهى سنة إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة، ظهر انخفاض معدلات نسب التلوث بنسبة تجاوزت الـ 30% فى تركيز الجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكرومترات خلال عام 2022 بالمقارنة بعام 2015، وهو بمثابة مؤشر إيجابى نتيجة للمشروعات التى تبنتها الدولة لمعالجة مشكلة التلوث وتغير المناخ لتقليل التأثير السلبى الناتج عنه.



> وهل تلوث الهواء يعيق مشروعات الدولة؟



ــ بالفعل، فتلوث الهواء يؤثر بنسبة 1,35% على معدل نمو الدخل القومى وتحديدًا فى القاهرة الكبرى، وهو ما يؤثر على اقتصادها بشكل كبير، وبالتالى فقدان الأيدى العاملة، ولكن الدولة تتصدى لذلك بالمشروعات الخضراء لخفض نسب التلوث، بجانب الاعتماد على مشروعات صديقة للبيئة كالطاقة الجديدة والمتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية، ولدينا مخطط لإنشاء المزيد من محطات الرصد لمعرفة نسب التلوث.



> وكم محطة رصد تمتلكها الوزارة لقياس جودة الهواء؟



ــ لدينا 120 موقعا للرصد موزعة على 23 محافظة على مستوى الجمهورية، ومنذ عقدين كان الهدف من إنشاء الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط، هو المتابعة الدورية لمستويات جودة الهواء فى المناطق المختلفة التى يتواجد بها تجمعات بشرية، لتصبح الأكبر على مستوى الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.



> وهل مقرر تركيب محطات رصد إضافية لرصد الملوثات فى الفترة المقبلة؟



ــ بالفعل.. من المتوقع إضافة محطات لرصد بعض المؤثرات على التغيرات المناخية وذلك لنواكب مخرجات مؤتمر المناخ COP27 الذى عُقد فى مصر نوفمبر 2022، إضافة إلى محطات أخرى تساعد فى ما يطلق عليه تنسيب الملوثات لمصادرها، حيث إنه من خلالها يجرى القياس الكيميائى لعدد من المكونات الكيميائية المختلفة، والتى من خلالها يمكن أن نحدد مصادر التلوث بالجسيمات بشكل دقيق فى بعض المناطق.



>وماذا عن رصد الملوثات بالأقمار الصناعية؟ هل هناك مناقشة للتنفيذ الفعلى فى فترة قريبة؟



ــ هناك بيانات متعددة صادرة عن الأقمار الصناعية حاليا يجرى معالجتها فى منظومة الإنذار المبكر، ولكن التوجه العام لاستخدامها فى مجال الرصد البيئى كبديل للمحطات الأرضية يحتاج إلى مراحل من التدقيق الأرضى وتطوير معدات الأقمار الصناعية ونظم معالجة البيانات، وهذا الأمر متوقع الاعتماد عليه كأحد مصادر توفير البيانات فى المستقبل القريب.



> كيف يمكن السيطرة على التلوث الناتج من المصانع؟



ــ للسيطرة على التلوث الصناعى هناك إجراءات عدة تنفذ فى الواقع، يتمثل أولها فى البعد التشريعى، وهذا جرى بالفعل وضع معايير وطنية لانبعاثات مماثلة للمعايير التى يصدرها البنك الدولى للصناعات الكبرى تليها مرحلة الالتزام البيئى والتى تنفذ من خلال فرق متخصصة لمراقبة خطط الالتزام البيئى لتلك المنشآت، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة وجود نظام للتحفيز الفنى والمادى، وذلك يتمثل فى برنامج التحكم فى التلوث الصناعى تحت مظلة وزارة البيئة والتى يتم فى إطار تقديم الدعم الفنى للمنشآت، ويمكن أن يصل الدعم المالى لحوالى 20% أو أكثر من قيمة برنامج الإصحاح البيئى المنفذ.



أما البعد الثانى للسيطرة على التلوث الصناعى فيتمثل فى المتابعة الدائمة للكيانات الكبرى قبل وأثناء وبعد خطط الإصلاح من خلال الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية التى أنشأتها الوزارة منذ عقدين والتى وصل عدد الشركات المرتبطة بها والتى يتم مراقبة انبعاثاتها لحظيا وعلى مدار الـ 24 ساعة إلى حوالى 93 منشأة كبرى تمثل 9 قطاعات صناعية كبرى، وتجرى مراقبة عدد 461 مدخنة تابعة لهم.



> ومتى نشهد تحولا كاملا لأتوبيسات النقل العام إلى استخدام الكهرباء؟



ــ يوجد مخطط حاليًا من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء والتغيرات المناخية بالقاهرة الكبرى التابع لوزارة البيئة لإمداد الهيئة فى القريب بعدد قد يصل إلى 100 أتوبيس كهربى مع إنشاء البنية التحتية لهم بالهيئة كنواة للتوسع لاحقا خلال 5 سنوات بهدف الوصول بهذا العدد إلى 500 أتوبيس كهربى.



وإدراج منظومة النقل الكهربى فى إطار النقل العام بدء بالفعل، ونأمل أن يتوسع الأمر لأن استخدام وسائل النقل كمترو الأنفاق والقطار الكهربى هو إحدى وسائل النقل العام الكبرى والتى نسعى أن تستكمل خطوطه كافة على مستوى القاهرة الكبرى والإسكندرية خلال السنوات القادمة، مما يساهم فى خفض التلوث، من خلال الخدمة اللائقة والتوسع الأفقى فى انخفاض الاستخدام العام للمركبات التقليدية المستخدمة للوقود الأحفورى فى ظل تزايد الطلب على خدمة النقل بصفة عامة المرتبطة بزيادة عدد السكان والتوسع العمرانى القائم حاليا.



> ما رأيك فى التجربة التى أجريت مؤخرا لمنظومة النقل العام فى شرم الشيخ؟



ــ هى بداية لرؤية جيدة.. فالتجربة التى أجريت مؤخرا فى شرم الشيخ بتشغيل عدد يتجاوز 140 أتوبيسا كهربيا بها لخدمة أعمال المؤتمر، يليها حاليًا مخطط لاستمرار عدد 30 أتوبيسا فى شرم الشيخ لخدمة منظومة النقل العام بها، من خلال شركة أنشئت لهذا الغرض على أن يتم إدراج الباقى فى منظومة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، ليتم حاليا استكمال إجراءات النقل والتشغيل لهم بالمحافظتين.



> وما المخطط العام لتحويل الأتوبيسات للعمل بالكهرباء والغاز الطبيعى؟



ــ مخطط الدولة ممثل فى وزارات التنمية المحلية والتخطيط والمالية، وبدأ منذ العام السابق لتحويل الأتوبيسات العاملة بالسولار بهئيتى النقل العام بالقاهرة الكبرى والإسكندرية لتعمل بالغاز الطبيعى، من خلال برنامج ممول من الحكومة لتحويل عدد يتجاوز 2000 أتوبيس على مدار ست سنوات، وقد بدأ التنفيذ خلال العام الماضى ويستكمل خلال الـ 5 سنوات القادمة، وبالتالى نتجاوز مرحلة السولار أو الديزل من الهيئتين، وبهذا فمتوقع أن التأثير البيئى لهذا الأمر سوف يكون مردوده إيجابيا.



> وهل الوزارة تستعين بقروض فى الفترة الحالية؟



ــ بالفعل، حدث اتفاق مع البنك الدولى للحصول على قرض بقيمة 200 مليون دولار لإجراء إصلاحات جوهرية فى منظومة المخلفات بنطاق القاهرة والقليوبية، وكذلك إدراج عدد 100 أتوبيس كهربائى بهيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى بهدف خفض ملوثات الهواء، وخفض معدلات الحرق المكشوف للمخلفات من خلال منظومة التدوير والدفن الآمن.