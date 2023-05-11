 إبراهيم عيسى: المواطن مهتم بقدرته على توفير احتياجاته ولا ينظر للتقارير الدولية - بوابة الشروق
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إبراهيم عيسى: المواطن مهتم بقدرته على توفير احتياجاته ولا ينظر للتقارير الدولية

خالد حسام الدين
نشر في: الخميس 11 مايو 2023 - 5:35 ص | آخر تحديث: الخميس 11 مايو 2023 - 5:35 ص

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن معدل التضخم في شهر إبريل انخفض عن مارس الماضي، موضحًا أن المواطن المصري مهموم الآن بوضعه وقدرته على توفير الاحتياجات الاساسية.

وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الطعام والمشروبات واللحمة زادت بنسبة 53.8% عن العام الماضي، كما أن الأدوات المنزلية من الثلاجة والغسالة زادت بـ36%، منوهًا بأن هذه النسب أقرب لتكون صحيحة، مشددًا على أن الزيادة في الأسعار حدثت في العالم كله.

وتابع إبراهيم عيسى: "المواطن المصري يشعر فقط بواقعه اليومي ولا يهتم بالتقارير الصادرة من الوكالات الأجنبية، كما أن المرأة المصرية أكثر قدرة على تدبير الموارد وإدارة شئون الأسرة".

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