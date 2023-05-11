صحيفة في هونج كونج توقف نشر أعمال رسام كاريكاتير سياسي بعد غضب الحكومة

أعلن منفذ إخباري في هونج كونج، أنه سيوقف نشر أعمال رسام كاريكاتير سياسي بارز بعدما انتقدت السلطات أعماله، في أحدث مثال على تراجع حرية الصحافة في المركز المالي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت صحيفة مينج باو المحلية الناطقة بالصينية، على موقعها الإلكتروني إنها ستوقف من الأحد المقبل نشر رسومات الكاريكاتير للرسام زونزي. ووجهت الصحيفة الشكر للفنان زونزي على "مشاركتنا الأوقات المتغيرة على مدار الأربعين سنة الماضية"، وإن كانت لم تقدم المزيد من التوضيح للقرار.

ونشرت صحيفة مينج باو رسما كاريكاتيريا لزونزي –واسمه الحقيقي ونج كي كوان- أمس الأول الثلاثاء، والذي بدا أنه ينتقد الخطوة التي اتخذتها الحكومة في وقت سابق من الشهر الجاري بخفض عدد المقاعد التي يتم انتخابها بشكل مباشر في مجالس المقاطعات المحلية.

وفي ظل المقترح الحكومي الجديد، لن يتم اختيار سوى 20% من مقاعد مجالس المقاطعات المحلية بشكل مباشر، بينما سيتم تعيين البقية من جانب الرئيس التنفيذي أو اختيارهم بشكل غير مباشر عن طريق المنظمات المحلية.