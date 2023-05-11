الحكومة الإسبانية تقدم مساعدات للمزارعين المتضررين من الجفاف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تساعد الحكومة الإسبانية المزارعين المتضررين جراء الجفاف بحزم مساعدات طارئة.

وأعلنت الحكومة اليسارية بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، في اجتماع غير عاد لمجلس الوزراء في مدريد اليوم الخميس، أن إجراءات المساعدة والاستثمارات التي تبلغ 2.2 مليار يورو (2.4مليار دولار) تقريبا تمت الموافقة عليها.

وبحسب المعلومات الرسمية، يتضمن القرار الأول مساعدات مباشرة لزراعة وتربية الماشية فضلا عن إعفاءات ضريبية ودعم من الدولة لسياسات التأمين، من بين أمور أخرى، بإجمالي قيمة 784 مليون يورو.

فيما سيتم تخصيص نحو 1.4 مليار يورو لإنشاء بنية تحتية جديدة، منها محطات لتنقية المياه.

وقالت وزيرة التحول البيئي تيريسا ريبيرا إن "إسبانيا تكافح في ظل الجفاف منذ سنوات، لكنه يتدهور بسبب التغير المناخي"، مضيفة أن الظواهر المناخية الشديدة ستزداد في المستقبل.

وشددت الحكومة على أن تبعات الحرب في أوكرانيا تجعل القطاع الزراعي يعاني من هذه الظواهر.

كانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في شهر مارس الماضي إن الجفاف المتزايد يؤثر بالفعل على فرنسا وإسبانيا وشمال إيطاليا، ويثير مخاوف بشأن إمدادات المياه.