استغل الرئيس الأمريكي جو بايدن، مقابلة الرئيس السابق دونالد ترامب مع شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية كوسيلة للترويج لحملة إعادة انتخابه لعام 2024، محذرا الناخبين من انتخاب ترامب، منتقدا حديثه "اللطيف" عن مقتحمي الكابيتول.



وظهر ترامب، مساء أمس الأربعاء، على شبكة "سي إن إن" الأمريكية لأول مرة منذ عام 2016، حيث أجرت مذيعة الشبكة كايتلان كولينز، مقابلة معه، ورد على أسئلة الجمهور حول حملته الانتخابية الرئاسية.



وتركزت نقاشات المقابلة حول مواضيع مثل إنكار ترامب المستمر لخسارة انتخابات 2020، وهجوم 6 يناير على مبنى الكونجرس الأمريكي، ومحاكمته في قضية اغتصاب الصحفية والكاتبة إي جين كارول، واكتشاف وثائق سرية في منزله في منتجع مار إيه لاجو بولاية فلوريدا.



من جهته، ألمح بايدن إلى أداء ترامب، الذي تجنب العديد من أسئلة كولينز، في تغريدة نشرت على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الأمر بسيط يا رفاق، هل تريد أربع سنوات أخرى من ذلك؟ إذا لا تريد، فانضم إلى حملتنا"، مرفقا رابط صفحة التبرعات الخاصة بحملة إعادة انتخابه.



كما انتقد بايدن تعليقات ترامب على أعمال الشغب واقتحام الكابيتول في 6 يناير 2020، مرفقا مقطعا من مقابلة ترامب، الذي وصفها بأنها "يوم جميل" مليء بالأشخاص الذين لديهم "حب في قلوبهم"، على شاشة منقسمة مع لقطات فوضوية وأعمال شغب من الهجوم.



وكتب بايدن معلقا على مقطع الفيديو: "لم يكن هناك أشخاص طيبون على جانبي شارلوتسفيل، لم يكن مثيري الشغب في السادس من يناير أشخاصا طيبين. نهاية القصة".



وكان ترامب قد أعرب في وقت سابق عن قلقه من أن المقابلة قد تصبح "كارثة" للجميع، بمن فيهم نفسه، وغالبا ما انتقد شبكة "سي.إن.إن"، لكن ليلة الأربعاء كانت فرصة له لمخاطبة الناخبين في ولاية نيو هامبشاير، وهي واحدة من أوائل الولايات التي تصوت في الانتخابات، والتي لم تحسم بعد دعمها لمرشح بعينه في انتخابات عام 2024.



ولم يستغرق ترامب وقتا طويلا لانتقاد كولينز عندما ضغطت عليه بشأن مواضيع معينة، مثل وصفها بـ "الشخص السيئ" عندما شككت في حيازته لوثائق سرية في مار إيه لاجو.



كما كانت انتخابات 2020 ضمن النقاشات المثيرة للجدل خلال مقابلة كولينز مع ترامب، واستمر في الادعاء بأن انتخابات 2020 سرقت وتم تزويرها لصالح بايدن على الرغم من حث كولينز لترامب على أن يعترف بأنه خسر الانتخابات أمام الرئيس الأمريكي الحالي.