زيلينسكي يتعهد باستعادة كل قطعة من الأراضي الأوكرانية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تريد طرد المحتلين الروس من البلاد بدعم خارجي.

وأضاف زيلينسكي في خطابه المصور الليلي مساء الأربعاء: " لن نترك قطعة واحدة من أرضنا للعدو... لن يسود الاستبداد في أي مكان".

وقال زيلينسكي: "دعونا لا ننسى أن كل يوم يكون فيه المحتل على أرضنا هو إغراء له للاعتقاد بأنه سينجح".

وأردف: "لن ينجح... نحن بحاجة إلى إعادة الحرية والأمن وأوروبا إلى الأرض الأوكرانية بأكملها".

وأشار إلى أن الاستعدادات جارية بالفعل في أوكرانيا لإعادة بناء البلاد التي مزقتها الحرب. ويجري العمل على جميع جوانب إعادة الإعمار، من الاقتصاد والصناعة إلى التسلح والطاقة والبنية التحتية والتعليم والخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية.

وقال زيلينسكي: "الآن، في (أيار) مايو، سننتهي من النقاط الملموسة لبرامج الدولة هذه، وفي (حزيران) يونيو سنعمل مع شركائنا (الخارجيين) على خططنا. هنا، في أوكرانيا، سيرى العالم ما تستطيع أوروبا القيام به".