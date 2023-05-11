3 أندية سعودية تتصارع على ضم بوسكيتس

أعلن نادي برشلونة أمس الأربعاء، رحيل سيرجيو بوسكيتس، عن صفوفه عقب نهاية الموسم الجاري، وذلك بعدما قضى 15 عامًا داخل جدران الكامب نو منذ 2008.

ووفقًا لـ صحيفة «موندو ديبورتيفو»أكدت أن أحد وكلاء بوسكيتس موجود بالفعل في المملكة العربية السعودية.

بيب ستيفالس، أحد مثلي شركة «تكتيك جروب» التي تمثل بوسكيتس، يتواجد في العاصمة السعودية الرياض خلال الأسبوع الجاري، للاستماع إلى 3 عروض.

وأوضحت الصحيفة أن ستيفالس سيتفاوض مع أندية الهلال والنصر والشباب، التي تتواجد في الرياض، على بنود التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني.

ويبقى النصر هو النادي الوحيد الذي تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع صاحب الـ34 عامًا، حيث سبق وأن طلب ضمه في يناير الماضي، مقابل راتب سنوي قيمته 17 مليون يورو.

وخاض بوسكيتس 719 مباراة بقميص برشلونة، سجل خلالها 18 هدفا وصنع 47.

وفاز بوسكيتس بالدوري الإسباني 8 مرات، وبكأس ملك إسبانيا 8 مرات، وبكأس السوبر الإسباني 6 مرات، وبدوري أبطال أوروبا 3 مرات، وبكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وبكأس العالم للأندية 3 مرات.