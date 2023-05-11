وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بشن حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات ورفع كل المخلفات من شوارع المراكز والمدن، ضمن خطة المحافظة لمكافحة الإشغالات والقضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات التي تسيء إلى المظهر الحضاري، وتسبب إعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات والقمامة.

وبدوره، كلف الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، مسئولي إدارة الإشغالات بشن حملات لرفع الإشغالات والاستمرار لإزالة المخالفات في جميع الأحياء؛ لتحقيق الانضباط للشوارع، وعدم السماح بالتعدي على الرصيف والشارع، وإلزام أصحاب المحال التجارية بمحلاتهم وعدم فرش بضاعتهم بالطريق؛ لتخفيف الزحام المروري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين و، حقهم في المرور الآمن بالشوارع.

وأكد أنه لا تهاون في تطبيق القانون حتى يتم القضاء نهائيًا على جميع المظاهر العشوائية بالمركز.

وكشف مدير إدارة الإشغالات بمركز سمالوط، عن رفع إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية بجوار سور مدرسة الإعدادية بنات، وإزالة جميع التعديات على جانبي شارع ناصر؛ لتسيير الحركة المرورية، فضلا عن تنفيذ حملة للنظافة لرفع كل المخلفات التي يسببها الباعة الجائلون، وتم تحرير بعض المخالفات والمحاضر القانونية.

وأشار إلى استمرار هذه الحملات بناء على تعليمات رئيس المركز؛ لتحقيق الانضباط للشوارع وتسيير الحركة المرورية، وإعادة الوجه الحضاري للمدينة، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.