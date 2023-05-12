 استئناف تصدير شحنات النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي السبت المقبل - بوابة الشروق
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استئناف تصدير شحنات النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي السبت المقبل

د ب أ
نشر في: الخميس 11 مايو 2023 - 11:31 م | آخر تحديث: الخميس 11 مايو 2023 - 11:31 م

 

أعلن نائب رئيس الوزراء وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، مساء اليوم الخميس، استئناف عمليات تصدير النفط الخام من حقول كردستان من المنفذ الشمالي عبر ميناء جيهان التركي اعتباراً من يوم السبت المقبل.

وقال وزير النفط في بيان: "إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أبلغت شركة بوتاش التركية باستئناف عمليات التصدير والتحميل اعتباراً من يوم السبت المقبل بعد أن تم الانتهاء من إبرام التعاقدات مع الشركات الدولية لبيع وتسويق النفط الخام من منفذ جيهان التركي وفق الآليات التي تعتمدها شركة تسويق النفط العراقية (سومو)".


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