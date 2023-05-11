كانتي يلمح للبقاء في تشيلسي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد الفرنسي نجولو كانتي نجم تشيلسي، حرصه على مواصلة اللعب في صفوف البلوز مع الملاك الجدد.

وأنفق الملاك الجدد لتشيلسي، قرابة 600 مليون جنيه إسترليني، لكن الفريق لم يحقق النتائج المنشودة مع فقدان فرصة التأهل لبطولات أوروبا في الموسم المقبل.

وقال كانتي في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس "المشروع الجديد للبلوز مثير للاهتمام، ولسوء الحظ لم يكن الموسم الجاري على قدر التوقعات".

وأضاف "الكل يريد النجاح وحصد الألقاب مرة أخرى، أتمنى قتال تشيلسي مرة أخرى في ذلك الاتجاه".

وتطرق كانتي إلى عودته من الإصابة، بقوله "كان الغرض من الجراحة هو العودة بقوة للمستطيل الأخضر".

وأتم "حالتي البدنية جيدة، أتمنى الاستمرار على هذا النحو، وأن تكون الفترة الأصعب قد مرت بالفعل".