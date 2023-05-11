الكشف على 1106 مواطنين في قافلة طبية بدمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية شاملة، على مدى يومين، في قرية أم الرزق مركز كفر سعد، محافظة دمياط، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "covid19".

وأضاف الدكتور محمد الغباشي مدير إدارة القوافل الطبية المتنقلة بدمياط، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 1106 مواطنين، بالإضافة إلى تحويل 17 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات، وإنهاء إجراءات استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ 3 حالات، بالإضافة إلى إجراء 251 تحليلا معمليا، و39 أشعة عادية، و36 موجات صوتية.

كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية، مؤكدا استمرار سلسلة القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، وذلك لتقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بالمناطق كافة.