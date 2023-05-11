بعد قرار هيئة محلفين أمريكية بإدانة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بالاعتداء الجنسي على الكاتبة والصحفية الأمريكية إي جان كارول خلال تسعينيات القرن الماضي وتغريمه 5 ملايين دولار، نشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، أمس الأربعاء، تقريرا تناولت خلاله ردود فعل عدد من النساء المنتميات للحزب الجمهوري اللواتي صوتن لصالح ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2016.



ورددت أقوى مؤيديه ادعاء ترامب بأنه "ضحية"، وقالت أخريات إن الحكم كان دليلا إضافيا على أن الحزب بحاجة إلى إيجاد بديل في الانتخابات القادمة المقررة عام 2024.



وقالت مارج رايان، وهي جمهورية من ولاية كانساس، أنها ستصوت لترامب مرة أخرى إذا أصبح المرشح الجمهوري، لكنها قلقة من أن هذا الحكم سيؤثر عليه في الانتخابات.



وأضافت أنها "لا تصدق ادعاء كارول بأنها تعرضت للاغتصاب من قبل ترامب".



وتابعت: "لكني أعتقد أن هذه المحاكمة ستؤثر على فرصه. ليس بسبب الأشخاص الذين صوتوا له من قبل، أعتقد أنهم سيواصلون التصويت لصالحه، لكن النساء اللاتي على الحياد بشأنه، سوف يبتعدن بعد هذا الحكم، باعتقاد أنه مذنب".



وعبرت ريان، عن خوفها أن يكون هناك أشخاص لن يصوتوا لترامب فقط لأنهم لا يحبون شخصيته، فهي تشعر أنه شخص عطوف، ويهتم بشكل كبير بالولايات المتحدة.



وعند سؤالها عن رؤيتها لمستقبل رؤساء الولايات المتحدة من وجهة نظرها، قالت إن ترامب سيفوز لمدة 4 سنوات، وبعد ذلك سيأتي حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، لمدة 4 أو 8 سنوات.



وعبرت كاثلين ماكليلان، وهى جمهورية من ولاية لويزيانا، عن امتنانها للطريقة التي دفع بها ترامب أجندة مناهضة للإجهاض.



وأضافت أنها إذا تعرضت للهجوم بالطرق التي تصفها كارول، لكانت ذهبت إلى الشرطة.



وأكدت ماكيلان اعتقادها بأن الحكم لا يمكن أن يغير آراء الناس كثيرا بشأن ترامب، لكنها تعرف أن الكثير من الأشخاص الذين صوتوا لترامب يأملون أن يكون ديسانتيس هو المرشح.



ورأت شيري سترين من ولاية كاليفورنيا، والتى صوتت لترامب مرتين قبل أن تنقلب ضده بسبب مزاعمه بتزوير الانتخابات في عام 2020، أنه "لن ينقلب الكثير من الناس بسبب هذا الحكم، للأسف".



وأضافت سترين، التى باتت ناخبة مستقلة، أنها تعتقد أن ترامب، "ربما يفعل مثل ذلك الفعل، ولا يجب أن يكون أي شخص رئيسا للولايات المتحدة مع تلك الخلفية".



لكنها أوضحت أنه عندما يكون الخياران المتاحان هما ترامب أو الرئيس الأمريكي جو بايدن، فهي لا تعتقد أن هناك فرقا كبيرا أمام الناس، فالمنافسة يمين مقابل يسار، محافظ مقابل ليبرالي.



ووقفت كريستال مايرز باربر، وهي جمهورية من كاليفورنيا، إلى جانب الرئيس الأمريكي السابق، لكنها تخشى أن تضر هذه المحاكمة بفرص إعادة انتخابه.



وأعربت عن حزنها لرؤية هذا الحكم، حيث ينفي ترامب أنه يعرف هذه المرأة، كما أنها لا تعتقد أن ترامب يفعل أي شيء كهذا، مؤكدة أنها إلى جانبه بنسبة 100%، وتنتظر أن يستأنف ترامب، كما صرح، على هذا الحكم.



ورأت باربر أن هذا الاتهام يهدف فقط إلى الإضرار بترامب، مرجحة أن تؤثر تداعيات الحكم على الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري التي تحدد من سيكون المرشح الرئاسي للحزب.