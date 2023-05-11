السعودية تؤكد إدانتها للتطرف وكل ما يهدد أمن تونس

أكدت المملكة العربية السعودية إدانتها للتطرف ولكل ما يهدد أمن تونس وذلك عقب الهجوم الذي استهدف الكنيس اليهودي في جربة وتسبب في مقتل 5 أشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان مساء الأربعاء عن "تضامن المملكة مع تونس وشعبها الشقيق جراء الهجوم الغادر الذي شهدته جزيرة جربة"، مقدمة "خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

وأكدت الخارجية السعودية "إدانة المملكة للعنف والتطرف ولكل ما يهدد أمن تونس واستقرارها".

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت عن هجوم وقع بالقرب من كنيس جزيرة جربة نفذه رجل شرطة أسفر عن مقتل خمسة أشخاص بينهم منفذ العملية وشرطيان وزائرون يهود، وإصابة 10 آخرين بينهم 6 من رجال الأمن.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد الأربعاء إن "المجرمين اختاروا معبد الغريبة لزرع الفتنة وضرب الموسم السياحي وضرب الدولة"، مشددا على أنهم "لن يقدروا على ذلك"وتابع: "تونس أرض التسامح والتعايش السلمي، وستبقى دائما تونس الخضراء العزيزة التي لن يقدر عليها أي مجرم يريد التطاول عليها أو المس بأمنها".