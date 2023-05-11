 رئيس لاتفيا يعلن عدم ترشحه لفترة جديدة - بوابة الشروق
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رئيس لاتفيا يعلن عدم ترشحه لفترة جديدة


نشر في: الخميس 11 مايو 2023 - 8:22 ص | آخر تحديث: الخميس 11 مايو 2023 - 8:22 ص

قال رئيس لاتفيا إجيلس ليفيتس إنه لن يرشح نفسه لولاية جديدة بعد تصويت برلماني في نهاية هذا الشهر، في الوقت الذي حث فيه منافسه على الانسحاب من السباق.

ونقلت وكالة بلومبرج للانباء عن بيان ليفيتس اليوم الأربعاء جاء فيه :"هناك امكانية حقيقية في أن تكون الأصوات الحاسمة في انتخاب الرئيس من أحزاب لا تمثل" الاتجاه السياسي لدولة تنتمي إلى البلطيق،في إشارة إلى زعيم تحالف "القائمة الموحدة" أولديس بيلنز .

وأشارت بلومبرج إلى أن لاتفيا تنظر إلى العقود الخمسة التي قضتها تحت الحكم السوفيتي على أنها احتلال غير شرعي وكانت من أشد المنتقدين للغزو الروسي الشامل لأوكراني.

ولا يزال بإمكان الأحزاب الإعلان عن مرشيحها لمنصب الرئيس هذا الأسبوع.


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