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في ندوة «كيرة والجن» بمهرجان جمعية الفيلم.. لم يحضر أحد


نشر في: الخميس 11 مايو 2023 - 11:14 م | آخر تحديث: الخميس 11 مايو 2023 - 11:14 م

فوجئ الجمهور الذي احتشد بقاعة سينما الهناجر مساء اليوم لمشاهدة فيلم" كيرة والجن" ضمن فعاليات الدورة الـ 49 من مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، بغياب صناع الفيلم جميعا عن الحضور للندوة المعلن عنها مسبقا عقب عرض الفيلم، رغم الإعلان عن حضور نحو 6 من صناع الفيلم لهذه الندوة، وهم حسن أبو جبل مهندس الصوت، مكساج أحمد ابو السعد، الموسيقار هشام نزيه، المونتير أحمد حافظ، مدير التصوير أحمد المرسي، مصمم المؤثرات البصرية تامر مرتضى.

ورغم أن الندوة لم يحضرها أحد من أصحاب الفيلم، إلا أن مدير التصوير محمود عبد السميع رئيس المهرجان، أصر أن تقام الندوة مع الجمهور بإدارة الناقد رامي المتولي وبمشاركة عدد من أعضاء الجمعية والجمهور العادي.

يذكر أن هذا الغياب يعد الأول هذه الدورة، فكل الأفلام التي عرضت بالمهرجان في الأيام الماضية، شهدت حضورا كبيرا من صناعها الذين حرصوا على المشاركة والتفاعل مع الجمهور في لقاء مفتوح لمناقشة تفاصيل أعمالهم.

يذكر أن فيلم "كيرة والجن " مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل.


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