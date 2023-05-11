إضافة الزبد إلى شطيرة تثير الجدل عبر الأطلسي

يبدو أن خلافا عابرا للمحيط الأطلسي شب على الإنترنت بسبب شطيرة، بعدما طلب سائح بريطاني في الولايات المتحدة دهن شطيرته بالزبد، لكنه فوجئ بالنتيجة.



وشارك أحد مستخدمي موقع "ريديت" لقطة للشطيرة، التي حصل عليها والده خلال وجوده في الولايات المتحدة.



وأوضح أن والده طلب إضافة الزبد إلى شطيرته، لكن عندما حصل عليه، كان الخبز ملطخا بالزبد من الخارج، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وحصل المنشور على أكثر من 21 ألف إعجاب، كما سارع كثيرون للتعليق، للتعبير عن عدم تصديقهم للتفكير الغريب، في حين تدخل آخرون من الولايات المتحدة للدفاع عن صانع الشطائر، قائلين إن إضافة الزبد إلى الخبز ليس أمرا يحدث في الولايات المتحدة.



وكتب أحد مستخدمي الموقع: "بالتأكيد المنطق وحده سيخبرك بأن الزبد يوضع بالداخل. لماذا تدهن الزبد على الجزء الخارجي من الشطيرة؟".



وكتب مستخدم آخر: "كيف استنتجت أنه يتعين إضافة الزبد على الجزء الخارجي من الشطيرة؟".



وبحسب الصحيفة البريطانية، انخرط بعض الأمريكيين في هذا النقاش للدفاع عن "النتيجة الغريبة"، مؤكدين أن دهن الخبز بالزبد ليس أمرا شائعا في الولايات المتحدة.



وقال أحد الأشخاص: "نحن لا نفعل ذلك. أنا أمريكي ولا أعلم لماذا أظهر لي ريديت هذا (المنشور) لكني هنا وإليك التعليق، لا، لا ندهن الزبد على شطائرنا".



وأضاف: "لم ألتق أحدا من قبل يضيف الزبد إلى شطيرة لحم الديك الرومي والخس".



وكتب شخص آخر من الولايات المتحدة: "أبلغ من العمر 43 عاما. ولم أتناول قط في حياتي شطيرة دهنت بالزبد ما لم يكن قد تم تحميصها".



ومع ذلك، اختلف آخرون من الولايات المتحدة، قائلين إنهم دائما ما يضيفون الزبد إلى شطائرهم.



وكتب شخص ما: "أنا من الولايات المتحدة وأدهن الزبد على خبزي أي وقت أتناوله فيه بأي شكل".