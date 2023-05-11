الجهاد الإسلامي تضع شرطها للوسطاء مقابل استعادة التهدئة

كشفت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، شرطها للوسطاء الدوليين مقابل وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي واستعادة التهدئة.

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، طارق سلمي، إن «الجهاد وضعت شرطًا لاستعادة التهدئة، متعلقًا بوقف الاغتيالات نهائيًا لقادة سرايا القدس، والمقاومة التي هي من تحدد النهاية».

وأضاف سلمي في تصريحات خاصة لموقع «دنيا الوطن» الفلسطيني، أن حركته تلقت دعوة مصرية لمناقشة آخر التطورات فيما يتعلق بالعدوان.

وعلمت «دنيا الوطن» من مصدر في حركة الجهاد الإسلامي، الخميس، بأن رئيس الدائرة السياسية في الحركة الدكتور محمد الهندي، توجه للعاصمة المصرية القاهرة، لبحث التصعيد في قطاع غزة.

وأضاف المصدر أن الهندي توجه إلى القاهرة، لمناقشة التصعيد الإسرائيلي المتواصل في القطاع، بالإضافة إلى آخر الجهود الهادفة إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع.

وأفادت وزارة الصحة، بغزة، اليوم، بارتفاع عدد الشهداء والإصابات جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ فجر يوم الثلاثاء الماضي.