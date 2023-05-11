ترامب: من يعتقد أن الانتخابات الرئاسية عام 2020 كانت نزيهة أحمق للغاية

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إن أي شخص يعتقد أن الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2020 كانت نزيهة "أحمق للغاية"، وهو بذلك يؤكد مجددا ما قاله بأن الانتخابات الرئاسية الأخيرة شابها التزوير، ولكن لم يقدم أدلة تدعم مزاعمه.

وقال ترامب في حديث لشبكة سي إن إن الأمريكية" عندما تنظر لما كان يحدث خلال الانتخابات، ترى ما حدث ما لم تكن شخصا أحمقا للغاية".

ودافع ترامب لاحقا عن الرجال والنساء الذين شاركوا في مسيرة قبل الهجوم على مبنى الكونجرس في السادس من يناير 2021، قائلا إنه كان لديهم "حب في قلوبهم".

وأشار ترامب في حديثه عن المضطهدين والمحتجزين منذ الهجوم إلى أنه "يميل إلى العفو عن الكثير منهم" في حال فاز في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.