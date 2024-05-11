زيلينسكي: تعطيل الهجوم الروسي قرب خاركيف المهمة الأولى للجيش حاليا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن تعطيل الهجوم الروسي بالقرب من مدينة خاركيف بشمال شرقى البلاد هو "المهمة الأولى" للجيش في الوقت الحالي.

وأضاف زيلينسكي في خطابه اليومي بالفيديو الذي نشر مساء السبت: "إنجاز هذه المهمة يعتمد على وكل جندي وكل رقيب وكل ضابط".

واحتلت القوات الروسية خمس قرى حدودية أوكرانية شمال خاركيف، حسبما أعلنت وزارة الدفاع في موسكو اليوم السبت، مؤكدة إلى حد كبير التقارير الأوكرانية غير الرسمية.

وادعى الجيش الروسي أنه قضى على عدد كبير من الجنود الأوكرانيين ودمر معداتهم في الهجوم، الذي بدأ ليلة أمس الأول الخميس.

ومع ذلك ، لم يتم تأكيد ذلك بشكل مستقل. وذكر زيلينسكي في خطابه العمليات الدفاعية بالقرب من قرى ستريليتشا وكراسني وموروخوفيتس وأولينيكوفى ولوكيانتسي وهاتيشتشي وبليتينيفكا.

وقال الرئيس الأوكراني: "منذ يومين حتى الآن، تقوم قواتنا بأعمال هجوم مضاد هناك، وتدافع عن الأراضي الأوكرانية".

وذكرت موسكو أنه تم أسر 34 جنديا أوكرانيا. ولم يتسن التحقق من العدد، ولكن تم نشر صور لبعض الجنود المزعومين على قنوات تليجرام الروسية، على الرغم من أن القانون الإنساني الدولي يحظر ذلك.

وقالت السلطات الأوكرانية إن العديد من سكان المنطقة الحدودية نقلوا إلى أماكن آمنة.

وتتوقع أوكرانيا هجوما روسيا بالقرب من مدينة خاركيف بشمال شرقي البلاد لبعض الوقت.

ووفقا للمعلومات الرسمية، فإن خطوط دفاعها صامدة. ولا يقيم المراقبون العسكريون بعد الهجوم الروسي على أنه هجوم مباشر على خاركيف.