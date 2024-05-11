اختتام أعمال الاجتماع 37 للجنة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون الخليجي

اختتمت لجنة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، أعمال اجتماعها السابع والثلاثين الذي عقد بالدوحة.

ترأس الاجتماع الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب، وذلك بمشاركة وزراء الشباب والرياضة بدول المجلس، وخالد بن علي بن سالم السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نيابة عن الأمين العام للمجلس.

وأكد الوزراء حرص قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الارتقاء بمسيرة العمل الشبابي الخليجي المشترك وتطويره، لتحقيق الأهداف السامية للمجلس والمتمثلة في تعميق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس.

وناقش الوزراء مقترح الأمانة العامة بإيجاد مشاريع خليجية موحدة في مجال العمل الشبابي، حرصا منهم على الاستمرار الدائم لتطوير منظومة العمل المشترك في مجال الشباب.

ووافق الاجتماع على التوصيات التي توصلت إليها فرق العمل المشتركة في المجال الشبابي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، من خلال الاجتماعات التي عقدت العام الماضي، والتوصيات ونتائج أعمال اللجان الفنية في المجال الشبابي، والبرامج والأنشطة والفعاليات المشتركة التي ستنظمها وزارات الشباب والرياضة.

ورحب الوزراء باستعداد وزارة الرياضة والشباب في دولة قطر لتنظيم برنامج خليجي مشترك في مجال العمل التطوعي الإنساني، واستعداد البحرين لتنظيم منتدى الشباب الخليجي الثالث العام الجاري.

كما تم تكليف لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة للخطة الاستراتيجية للجنة وزراء الشباب والرياضة بدول المجلس بإعداد "مؤشر تنمية الشباب الخليجي"، ووضع الخطط التنفيذية المناسبة له بما يتوافق مع مستجدات المرحلة الحالية والمستقبلية، وبما يتماشى مع رؤى دول المجلس في المجال الشبابي.

وناقش وزراء الشباب والرياضة عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الشباب بدول مجلس التعاون، وعلى رأسها هيكلة اللجان الفنية التابعة للجنة وزراء الشباب والرياضة بدول المجلس لتتوافق مع ما جاء في قرار المجلس الوزاري في دورته الـ 150، كما استعرض الاجتماع خطة العمل المستقبلية للجنة وزراء الشباب والرياضة بدول المجلس للأعوام (2024 - 2030).

واعتمد الاجتماع الإطار العام لليوم الخليجي للشباب لعام 2024 والمقرر تنظيمه في السادس من شهر يونيو من كل عام.

ما شدد الاجتماع على أهمية تعزيز الشراكات والحوارات الاستراتيجية الدولية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في المجال الشبابي، وتم التأكيد على الاستفادة من الخبرات والتجارب المتميزة والإمكانات المتوفرة لدى هذه الدول في مجال الشباب، بما يخدم شباب دول المجلس، لاكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم.

وشدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة تعزيز مكتسبات مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاهتمام بتمكين الشباب، بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية والاستفادة من إبداعاتهم وخلق الفرص المناسبة لهم، وتأهيلهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، إيمانا بدورهم المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.