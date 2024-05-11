 مدبولي: بدء إنتاج مصنع بوش بمدينة العاشر من رمضان في نوفمبر - بوابة الشروق
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مدبولي: بدء إنتاج مصنع بوش بمدينة العاشر من رمضان في نوفمبر

أحمد علاء
نشر في: السبت 11 مايو 2024 - 3:31 م | آخر تحديث: السبت 11 مايو 2024 - 3:31 م

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصنع بوش الألماني بمدينة العاشر من رمضان سيبدأ الإنتاج في شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي على هامش تفقده عدد من المشروعات بمدينة العاشر من رمضان، اليوم السبت، أنّ المصنع سيبدأ بإنتاج البوتاجازات لكنه سيوسع فيما بعد إلى الثلاجات والغسالات.

وأوضح أن المصنع لديه خطط لتغطية احتياجات أسواق شمال إفريقيا والشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الدولة قدّمت التسهيلات ليكون هذا المصنع العالمي موجودًا على أرض مصر.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف الشركات العالمية ليكون لها حضور في مصر وذلك في إطار استراتيجية الدولة التي تركز وتولي اهتمامًا كبيرا بقطاع الصناعة.

وأكد أنه وجود هذا المصنع في مصر كان نتاج إحدى زياراته الخارجية، حيث جرى إقناع رئيس الشركة (الأم) لإنشاء مصنع في مصر، ومن ثم تم توفير التسهيلات اللازمة.


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