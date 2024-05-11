فرقة ديروط تواصل تقديم العرض المسرحي متلازمة الذاكرة الزائفة



تتواصل فعاليات العرض المسرحي "متلازمة الذاكرة الزائفة" لفرقة ديروط المسرحية، على مسرح مدرسة الصناعة بديروط، وذلك ضمن الموسم المسرحي الحالي الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة.

تدور أحداث العرض حول محقق شرطة يبحث عن السبب وراء زيادة معدلات الانتحار داخل المدينة وتقوده تحرياته إلى وجود مرض منتشر بين الناس يسمى متلازمة الذاكرة الزائفة، ذلك المرض هو سبب كل حالات الانتحار فيتعمق في البحث وراء سبب انتشار المرض فيتم اختطافه وإخضاعه لتجربة جهاز حفظ الذاكرة، ذلك الجهاز الذي يؤدي إلى تغيير تاريخ حياته بشكل كامل.

"متلازمة الذاكرة الزائفة" مستوحى من رواية "استدعاء ذاتي" لبليك كراوتش، إعداد محمود محمد، وإخراج أحمد عبد العظيم، ديكور وملابس آية عمار، وتنفيذ الديكور هاني محمد.

المسرحية إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، وتقدم ضمن عروض إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي وفرع ثقافة أسيوط، وانطلقت منذ الثلاثاء الماضي بالمجان للجمهور، وتختتم اليوم في السابعة مساء بتقديم آخر ليالي العرض.

وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة 19 عرضا مسرحيا مجانيا بمحافظات إقليم وسط الصعيد الثقافي، أسيوط والمنيا والوادي الجديد وسوهاج، بدءا من اليوم السبت، وتستمر حتى 28 مايو الحالي، وتقدم يوميا في الثامنة مساء على مسرح قصر ثقافة أسيوط، استمرارا لعروض الموسم المسرحي الحالي.