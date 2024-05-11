السفير ماجد عبدالفتاح: حديث نتنياهو عن الإدارة المشتركة لقطاع غزة حلاوة روح

قال السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، إن الإدارة المشتركة لقطاع غزة مسألة مرفوضة تمامًا، مشيدًا بتصريحات وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والتي انتقد فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت: «تلك التصريحات تسخر من نتنياهو، لأنه يريد تكرار ما حدث في وعد بلفور».

وأشار إلى أن القرارات الصادرة من مجلس الأمن، وآخرها القرار رقم «2728» الذي وافقت عليه الولايات المتحدة الأمريكية، تؤكد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين.

ووصف تصريحات نتنياهو بأنها «حلاوة روح»، مضيفًا: «هو في وضع صعب جدا ومش عارف يعمل حاجة، يلطش مرة ويضرب معبر رفح، ويقفل معبر كرم أبو سالم، كما أن هناك شكوكًا تدور حول الميناء على سواحل غزة وعما سيستخدم لإجبار الفلسطينيين على الخروج قسرا من أراضيهم».

ونوه رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، أن «نتنياهو يحاول أن يحقق أهدافه بالتعاون مع الجانب الأمريكي دون تسوية سياسية للقضية الفلسطينية».

وأعرب عن تطلعه لأن تسفر الجهود السياسية المبذولة حاليًا، في تحقيق تقدم مواز للمسار الدبلوماسي في الأمم المتحدة؛ بما يؤدي إلى تحسين الأوضاع على الأرض، والعودة إلى أفق سياسي لعملية سلام تسمح بإقامة الدولة الفلسطينية في أقرب فرصة.

واستنكرت الإمارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، التي قال فيها إنه من الممكن لدولة الإمارات أن تشارك في مساعدة حكومة مستقبلية في قطاع غزة بعد الحرب.

وفي منشور له صباح اليوم على منصة «إكس»، انتقد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بشدة نتنياهو، وقال إن «أبو ظبي تستنكر تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي».

وجاء في المنشور: «تشدد دولة الإمارات على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يتمتع بأي صفة شرعية تخوله باتخاذ هذه الخطوة، كما ترفض الدولة الانجرار خلف أي مخطط يرمي لتوفير الغطاء للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة».