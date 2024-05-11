الياس برهومي يفوز بلقب بطولة الأردن المفتوحة للجولف

فاز التونسي الياس برهومي بلقب النسخة الثالثة والثلاثين من بطولة الأردن المفتوحة للجولف التي اختتمت فعالياتها على ملاعب أيلة في مدينة العقبة اليوم السبت.

ونجح التونسي "برهومي" في حسم المنافسات لصالحه بمجموع ضربات بلغ 205، تلاه اللاعب السعودي خالد عطية حامل لقب البطولة في العام الماضي، أما عن فئة السيدات فقد فازت اللاعبة كاترينا بلكوفسكا من لاتفيا وعن فئة الناشئين فاز اللاعب القطري دانيال سوكولوف.

البطولة التي نظمها الاتحاد الأردني للجولف، شهدت منافسات قوية على مدار 3 أيام، بمشاركة نحو 110 لاعبا ولاعبة من 11 دولة هي الأردن والمملكة العربية السعودية وقطر والعراق ولبنان ومصر وفلسطين وكينيا وصربيا والبحرين وتونس وبالإضافة الى مشاركة لاعبين بصفة فردية ويمثلون دول :الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وايرلندا ولاتفيا والصين وجنوب افريقيا، وتقام وفقاً لقواعد الجولف العالمية المعتمدة.

وعبّر اللاعب برهومي عن سعادته بالظفر بالكأس وهذا الإنجاز المرموق نظراً للمنافسة القوية التي شهدتها فعاليات البطولة، وسط مشاركة لاعبين على مستوى رفيع، وهو ما سيساهم في تقدمه على سلم التصنيف العالمي.

وهنأ رئيس اتحاد الجولف الأردني كريم البرغوثي اللاعبين الفائزين بالبطولة، وأثنى على كافة المشاركين نظراً للمستوى الرفيع الذي أظهروه في النسخة الثالثة والثلاثين من البطولة.

وأشار البرغوثي إلى المشاركة الفاعلة للاعبين الذين مثلوا الأردن في البطولة حيث أظهروا مستويات لافتة وحققوا الاستفادة المرجوة في المنافسة مع لاعبين من النخبة وتعزيز موقعهم على التصنيف العالمي لهواة الجولف