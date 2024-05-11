الداخلية: ضبط 5 عصابات و254 سلاحا ناريا و370 كيلو مخدرات خلال يوم

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شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات موسعة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 254 قطعة سلاح ناري بحوزة 204 متهمين، شملت "رشاش جرينوف، 27 بندقية آلية، و37 بندقية خرطوش، و28 طبنجة، و161 فرد محلي، و622 طلقة مختلفة الأعيرة، و33 خزينة متنوعة، و240 سلاحا أبيض". وورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية.



ونجحت الحملات في ضبط 5 تشكيلات عصابية ضمت 11 متهم إرتكبوا 23 حادثا متنوعا، وتنفيذ 83 ألفا و517 حكما قضائيا متنوعا.

وضبطت الأجهزة الأمنية 363 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 370 كيلو مخدرات، و5850 قرص مخدر، 23 متهما بالبلطجة، و221 دراجة نارية مخالفة، و21 ألف مخالفة مرورية.

ونجحت الحملات في فحص 60 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.