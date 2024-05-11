مصدر أمنى يكشف لـ«الشروق» تفاصيل حادث الطريق الدائري اتجاه المنيب

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• مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين بسبب اصطدام سيارة نقل بـ16 سيارة على الطريق الدائري

كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية ملابسات حادث مروري وقع، صباح اليوم السبت، على الطريق الدائري باتجاه المنيب، في دائرة قسم شرطة البساتين.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الشروق" أن الحادث أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

وأوضح المصدر أن الواقعة بدأت عندما انقلبت سيارة نقل فارغة من الحمولة على الطريق الدائري باتجاه المنيب؛ فتم إيقاف السيارات القادمة على الطريق بنفس الاتجاه لاستعدال السيارة وإعادة تسيير الطريق إلا أنه أثناء ذلك جاءت سيارة نقل "بمقطورة" مسرعة؛ وفقد قائدها السيطرة عليها؛ مما أدى إلى اصطدامها بـ16 سيارة، وفر قائدها هاربا.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري على الطريق الدائري ومصرع عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين في تصادم 17 سيارة، وتم الدفع بعدد من سيارات الاسعاف لنقل الضحايا الى المستشفى.

كما استعان رجال المرور بأوناش ولوادر من حى البساتين لرفع حمولة سقوط رمال من السيارة النقل بعد اصطدامها بـ 16 سيارة أخرى، وذلك وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.