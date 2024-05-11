توقيف أكثر من 2400 طالب في أكثر من 50 جامعة أمريكية



كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، السبت، عن توقيف أكثر من 2400 طالب وسط احتجاجات داعمة لفلسطين في أكثر من 50 جامعة أمريكية، منذ 18 أبريل الماضي.

ونقلاً عن سجلات الشرطة والمحاكم، قالت "سي إن إن" إن "الشرطة الأمريكية أوقفت منذ 18 أبريل الماضي، أكثر من 2400 طالب وسط احتجاجات داعمة لفلسطين في أكثر من 50 جامعة أمريكية".

كما أوقفت الشرطة أكثر من 50 أستاذا خلال احتجاجات داعمة لفلسطين بجامعات أمريكية في أنحاء مختلفة من البلاد، حسب المصدر نفسه.

ومنذ 18 أبريل الماضي، تشهد الجامعات الأمريكية حراكا طلابيا داعما لقطاع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية، لتتسع لاحقا وتنتقل إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند، بحسب وكالة الأناضول التركية.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي خلفت نحو 113 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".