 حزب حماة الوطن يرحب بالتصويت لصالح عضوية فلسطين في الأمم المتحدة - بوابة الشروق
السبت 11 مايو 2024 11:08 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

حزب حماة الوطن يرحب بالتصويت لصالح عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
علي كمال
نشر في: السبت 11 مايو 2024 - 11:02 ص | آخر تحديث: السبت 11 مايو 2024 - 11:02 ص

رحب حزب حماة الوطن، بتصويت أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية لصالح قرار مقدم من المجموعة العربية، بدعم أهلية فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية.

وأكد الحزب، في بيان له اليوم، أن الموافقة على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، خطوة على الطريق الصحيح نحو الاعتراف بحق هذا الشعب في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وفي مواجهة العدوان الغاشم من الجانب الإسرائيلي.

وذكر الحزب، أن هذه الخطوة من المنظمة الدولية يجب أن يتبعها تحركات دولية حقيقية، من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، والتدخل الحاسم لإلزام إسرائيل على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، لوقف إطلاق النار بشكل دائم، وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية، ووقف مخطط التهجير القسري لأهالي قطاع غزة.

وجدد الحزب، دعمه ومساندته للجهود المصرية منذ بداية الأزمة، من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، عن طريق التواصل المستمر مع كل الجهات المعنية للتوصل لاتفاق هدنة تضمن إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك