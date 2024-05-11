إستونيا: استئناف رحلات الطيران الخارجية لمدينة تارتو الشهر المقبل

باتت مدينة تارتو، ثاني أكبر مدينة إستونية، قريبة من استقبال رحلات جوية دولية مجددا اعتبارا من يونيو بعد أعطال في إشارة نظام التموضع العالمي / جى بى إس / في منطقة البلطيق أدت إلى تعليق الرحلات الجوية.

وقال أورماس كلاس عمدة تارتو في منشورعبر موقع فيسبوك مساء أمس الجمعة إن رحلات الطيران مع العاصمة الفنلندية هلسنكي قد يتم استئنافها من بداية الشهر المقبل على أقصى تقدير.

وأشار إلى أنه تلقى الأنباء من ممثل كبير لوزارة العمل المناخي الإستونية.

يشار إلى أن الطائرات تستخدم نظام التموضع العالمي لتحديد موقعها وللملاحة الجوية.

واضطرت طائرتان تابعتان لشركة "فين إير" للخطوط الجوية الفنلندية إلى تغيير مسارهما في نهاية الأسبوع الماضي بعدما منعهما عطل في نظام التموضع العالمي من الهبوط في تارتو.

يذكر أن مطار تارتو هو أحد المطارات القليلة التي تتطلب اتصالا بنظام التموضع العالمي في المنطقة.

وتلقي إستونيا باللائمة في عطل نظام التوضع العالمي على جارتها روسيا. و "فين إير" هي شرطة الطيران الوحيدة التي تنظم رحلات طيران دولية إلى تارتو، عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2024.