محافظ الغربية يناقش تنفيذ مبادرة حياة كريمة لمواجهة شبح الثانوية العام

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التقى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم السبت، بمكتبة بديوان عام المحافظة بمسئولي مؤسسة حياة كريمة؛ لمناقشة آليات تنفيذ مبادرة حياة كريمة تقدر في 10 أيام لمواجهة شبح الثانوية العامة بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

وأشار مسئولو حياة كريمة بالغربية، إلى أن المبادرة تتضمن تقديم مراجعات لجميع مواد الشعب الثلاث "علمي علوم، علمي رياضيات، أدبي"، للطلاب بجميع مراكز محافظة الغربية.

ولفتوا إلى أن المبادرة تسعى لتقديم الدعم المعنوي والنفسي للطلاب واولياء الامور ، وإرشادهم إلى كيفية التعامل مع فترة الامتحانات وسهولة اجتيازها.

وشددوا على أن المبادرة تأتي إيمانًا من مؤسسة حياة كريمة بأهمية دورها المجتمعي تجاه كل الفئات المستهدفة وخاصة الشباب أساس تكوين مؤسسة حياة كريمة، واستكمالًا لدور المؤسسة في محور بناء الإنسان وخاصة قطاع التعليم.

ووجه المحافظ، بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة لأخيار المدارس او مراكز الشباب او القاعات المناسبة والجاهزة لاستقبال المبادرة بمراكز المحافظة.