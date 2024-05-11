مدبولي: مصر قادرة على تخطي حجم صادرات 145 مليار دولار في 2030

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة قادرة على أن يتجاوز حجم صادراتها 145 مليار دولار بحلول عام 2030، من خطوات ومتابعة حثيثة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي على هامش تفقده عددا من المشروعات بمدينة العاشر من رمضان، اليوم السبت، أن هذا الرقم ليس بالكبير أو المبالغ فيه، موضحًا أن الدولة قادرة أن تتجاوز هذه القيمة أيضًا.

وأشار إلى أن الأمر يتلخص في متابعة كل مصنع على حدة، وحل المشكلات التي تواجه المصنِّع ليكون قادرًا على الوصول للمستهدف.

وأجرى رئيس الوزراء، اليوم السبت، جولة تفقدية على عدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان.

وأكد مدبولي، خلال الجولة التفقدية، الدعم الكامل الذي تقدمه الدولة لقطاع الصناعة، مع الحرص على تعميق المنتجات محليا لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير فرص عمل.