إندونيسيا تدعم حصول فلسطين على حقوق خاصة من الأمم المتحدة

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ذكرت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية للأنباء، اليوم السبت، أن إندونيسيا تدعم فلسطين للحصول على حقوق خاصة من الأمم المتحدة.

وأفادت الوكالة بأن إندونيسيا واحدة من 77 دولة تشارك في رعاية القرار المعنون "قبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة" والذي تدعمه أيضا 143 دولة عضو في الأمم المتحدة.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الإندونيسية في بيان اليوم: "هذه هي المرة الأولى التي تمنح فيها دولة (تتمتع بصفة) مراقب حقوقا وسلطة خاصة مماثلة لأعضاء الأمم المتحدة الآخرين".

وذكر البيان أيضا أنه يمكن انتخاب فلسطين رئيسا لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة واللجان المختلفة التابعة لها ويمكنها المشاركة الكاملة في نطاق المؤتمرات الأممية والدولية في إطار دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتابع: "مع زيادة دور فلسطين لكى تصبح عضوا كاملا في الأمم المتحدة، نأمل أن يزداد الوضوح السياسي للقضايا الفلسطينية وصراعاتها.

ومن المتوقع أيضا أن يتسع الدور الجديد لاستيعاب وتسريع إعادة تقديم فلسطين لطلبها بالعضوية الكاملة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".