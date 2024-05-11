 قوات الاحتلال تقتحم بلدة عصيرة وقرية قوصين في محافظة نابلس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات الاحتلال تقتحم بلدة عصيرة وقرية قوصين في محافظة نابلس

وكالات
نشر في: السبت 11 مايو 2024 - 4:59 ص | آخر تحديث: السبت 11 مايو 2024 - 4:59 ص

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، بلدة عصيرة الشمالية، وقرية قوصين، في محافظة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، باقتحام قوات الاحتلال عصيرة الشمالية بعدة آليات، حيث جابت شوارع البلدة، وتجولت في عدة أحياء فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية قوصين شرق نابلس، وداهم جنود الاحتلال عدة منازل بالقرية، فيما تحولت آليات الاحتلال العسكرية في عدة أحياء بالقرية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الإنارة في محيط بلدة عقربا شرق نابلس.

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