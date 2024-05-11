قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، إن هناك انخفاضا ملحوظًا في أسعار بواقع 85 جنيهًا لأقصى سعر في الأسواق

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن سعر البيض حاليا يبلغ 130 جنيهًا، وهو السعر الذي يباع للمستهلك.

وأوضح أن هناك زيادة في المعرض والإنتاج في الفترة الحالية، كما أن الأعلاف تدخل حاليًّا بانتظام ما يساهم في استقرار السوق بشكل كبير.



وأشار إلى أن سعر الدجاجة لن يصل مرة أخرى لسعر 100 جنيه، مؤكدا أن الأسعار ستسجل مزيدًا من الانخفاض لعدم الاستهلاك الكبير مع قرب حلول عيد الأضحى.

ونوه بأن الفجوة التي يشهدها السوق تتحمل مسئوليتها محال بيع الطيور الحية، متحدثا عن أن أصحاب هذه المحال يضعون هامش ربح وفق للمنطقة السكنية.

واعتبر السيد، أن هذا الأمر يتسبب في مشكلة كبيرة بالسوق.