أطباء بلا حدود: نرفض تقويض القوات الإسرائيلية المتكرر للرعاية الطبية في الضفة ومنع الوصول إلى المستشفيات

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نددت منظمة أطباء بلا حدود الإغاثية يوم السبت بما وصفته التقويض المتكرر من جانب القوات الإسرائيلية للرعاية الطبية في الضفة الغربية، بما يشمل مضايقة المسعفين المتطوعين والاعتداء عليهم.

وقالت أطباء بلا حدود على منصة إكس "في الضفة الغربية في السادس من مايو أيار، وخلال اقتحام عنيف للقوات الإسرائيلية لمخيمَي طولكرم ونور شمس، اقتُحمت نقطة للمعالجة المؤقتة تدعمها أطباء بلا حدود".

وأضافت أن المسعفين المتطوعين الذين دربتهم تعرضوا "للمضايقة والاعتداء، ولم يعودوا يشعرون بالأمان لتقديم الرعاية المنقذة للحياة للمرضى هناك".

وذكرت المنظمة أيضا أنه تم منع سيارات الإسعاف من الوصول لنقل مصابين وقالت "نرفض تقويض القوات الإسرائيلية المتكرر للرعاية الطبية، بما في ذلك قطع الوصول إلى مداخل المستشفيات".

واقتحمت القوات الإسرائيلية الأسبوع الماضي مدينة طولكرم بالضفة الغربية وفرضت حظرا للتجوال بمخيم نور شمس، حيث نفذت عمليات عسكرية متكررة خلال الأيام الماضية.