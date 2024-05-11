تاج الدين في احتفالية الطبيب: الأطباء يؤدون عملهم بكل أمانة وضمير

قال مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة د. محمد عوض تاج الدين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحمل كل التحية والتقدير والاعزاز لأطباء مصر والفريق الطبي، مشيرا إلى أن الجميع يشهد الطفرات غير المسبوقة التي يشهدها القطاع الصحي، والمؤسسات التي يعمل بها الأطباء.

جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية يوم الطبيب السادس والأربعون، بحضور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وأشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، وعلي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وعادل العدوي رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة والسكان الأسبق، وحسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي الأسبق.

وأضاف أن الطبيب يجب أن يشعر بالاستقرار والأمان حتى يؤدي عمله على أكمل وجه، هذا بالإضافة إلى توفير الإمكانيات اللازمة له داخل المستشفيات والمراكز الطبية.

ولفت إلى أن الأطباء يؤدون أعمالهم بكل أمانة وضمير، مشددا على ضرورة سرعة الانتهاء من قانون المسئولية الطبية لصالح الجميع البلد والمرضى والمؤسسات الصحية والأطباء.

وذكر أن الأطباء في أزمة كورونا قدموا التضحية والفداء والإخلاص والتجرد الشديد لإنقاذ آلاف المرضى بكل الإمكانيات المتاحة.