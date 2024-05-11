أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، عن سحب جميع قواتها المقاتلة المتمركزة في النيجر، والبالغ عددها ألف جندي، وذلك عقب إلغاء المجلس العسكري في النيجر لاتفاقية التعاون العسكري مع الولايات المتحدة.

وأكد مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الخطة التي بدأت تنفيذها تتضمن انسحابا منظما ومسؤولا، مشيرا إلى أن الآمال تقلصت في التوصل إلى اتفاق مع المجلس العسكري في النيجر بعد توجيهات وزارة الدفاع الأمريكية للقوات بمغادرة البلاد خلال الأشهر المقبلة.

يذكر أن الخارجية الأمريكية، أرسلت في نهاية أبريل الماضي، وفدا إلى النيجر، لبدء محادثات مباشرة مع المسؤولين في نيامي بشأن سحب ألف جندي أمريكي من النيجر.

وكان المجلس العسكري الذي أطاح برئيس البلاد العام الماضي، أعلن في مارس إنهاء اتفاق التعاون العسكري مع واشنطن، في حين أعلنت واشنطن عن موافقتها سحب قواتها.

وتنشر الولايات المتحدة في النيجر أكثر من ألف عسكري، يتمركزون في قاعدة بشمال البلاد، ويشاركون في القتال ضد الجماعات المسلحة، رغم أن تحركاتهم كانت محدودة منذ تولي الجيش السلطة.