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أعداد جريدة الشروق
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دبلوماسي سابق: الولايات المتحدة تدعي وجود خلاف مع دولة الاحتلال


نشر في: السبت 11 مايو 2024 - 10:52 م | آخر تحديث: السبت 11 مايو 2024 - 10:53 م

قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن عملية طوفان الأقصى كانت «مفاجأة كبيرة» لدولة الاحتلال والولايات المتحدة وللغرب بشكل عام.

وأشار خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «Ten»، مساء السبت، إلى أن هناك اتفاقًا أمريكيًا إسرائيليًا على حماية العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي.

ونوه أن «الولايات المتحدة تمتلك خبرة واسعة في عملية التمويه»، قائلًا إن «الحديث عن وقف بعض أنواع الأسلحة لدولة الاحتلال يأتي في هذا الإطار، خاصة وأن إسرائيل تصدر الأسلحة إلى الخارج». ولفت إلى أن الولايات المتحدة تدعي وجود خلاف مع دولة الاحتلال، لأن أمريكا لم تفعل أي شيء لوقف الحرب في قطاع غزة.

وأفاد بأن دولة الاحتلال أصبحت تسيطر الآن على غزة من الأربع جهات، وهو ما يعني سيطرتها بشكل كامل على القطاع المحاصر.

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