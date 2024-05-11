قال المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية جمال نزال، إن انتصار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيكون ملطخا بمزيد من الدماء.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الحدث، اليوم السبت، أن يد نتنياهو ستتلطخ بدماء إجرامية، واصفًا ما تهدف إليه إسرائيل في مدينة رفح بأنه أمر مفزع.

وأشار إلى أنّ إسرائيل تطالب الفلسطينيين (في غزة) بالنزوح من مكان لآخر، موضحًا أن ما يحدث على الأرض يصعب حصره بكلمات، مؤكدا أن أهداف نتنياهو تكمن في الاستمرار في الحرب الراهنة.

ونوه بأن أهداف نتنياهو في هذا العدوان هي نفسها أهداف اليمين الإسرائيلي على مدى السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الاحتلال عمد إلى تغذية الانقسام الفلسطيني لتحقيق أهدافه طوال الفترات الماضية.

وذكر أن إسرائيل تقتطع من موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، موضحًا أن موظفي السلطة لم يتقاضوا رواتبهم منذ 45 يومًا.

وأكّد أن إسرائيل تعمل على تجفيف المنابع المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، ويقوّضونها كونها لا تريد نهضة السلطة لإقامة دولة فلسطينية.



