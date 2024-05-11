بركات: أكرم توفيق مكسب للأهلي ومنتخب مصر في وسط الملعب

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أشاد محمد بركات، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق بالمستوى الذي يقدمه أكرم توفيق، نجم الأحمر خلال الفترة الحالية.

وقال محمد بركات في تصريحات تليفزيونية: "أكرم توفيق لاعب راجل ولديه إصرار كبير داخل الملعب وخارجه، ومستواه تحسن بشكل كبير في المباريات الماضية".

وأضاف: "أكرم توفيق مكسب كبير للنادي الأهلي في وسط الملعب، وأيضًا منتخب مصر، واللاعب أثبت نفسه في ذلك المركز، بعدما أثبت نفسه في مركز الظهير الأيمن".

ويواجه النادي الأهلي فريق بلدية المحلة مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الممتاز، قبل أن يواجه الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 18 و25 مايو الجاري.