مستشار رئيس فلسطين: سنواصل النضال الدبلوماسي حتى نيل حق العضوية الأممية الكاملة

أكد الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، عزم بلاده مواصلة نضالها الدبلوماسي في سبيل نيل حقها في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، حتى لو استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) ضدها.

وقال في تصريحات عبر شاشة «ON E» مساء الجمعة، إن فلسطين ستعود مجددا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم طلب العضوية الكاملة، في حال استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (أمام مجلس الأمن).

وتابع: «ندرك جيدا انحياز الموقف الأمريكي لصالح إسرائيل، لكننا نؤمن بأن تحقيق حقوقنا سيتم عبر تراكم الجهود.. خطوة بخطوة ولن نحصل على ما نريد دفعة واحدة، سنستمر في نضالنا حتى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس كحد أدنى، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية».

وشدد على أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مستنكرًا الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل.

وأشار إلى أن تصريحات الإدارة الأمريكية، بشأن تحذير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مجرد تصريحات إعلامية لا تعكس واقع استمرار الدعم المادي والعسكري والسياسي لإسرائيل.

وأكد أن الولايات المتحدة تملك القدرة على وقف وإنهاء الحرب الإسرائيلية، واصفا حكومة نتنياهو بأنها «راعية رسمية للإرهاب»، موضحا أن جيش الاحتلال ينفذ سياسة حكومة متطرفة تعكس توجهات مجتمعه والوجه القبيح للاحتلال .