انطلاق احتفالية شوشا عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2024

انطلقت، اليوم، احتفالية شوشا عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2024، بحضور الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، وذلك في حفل نظمته وزارة الثقافة الأذربيجانية، بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، في إطار برنامج المنظمة للاحتفاء بالعواصم الثقافية.

وقال الرئيس الأذربيجاني، خلال الحفل، إن الاحتفاء بمدينة شوشا عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي يمثل فرصة لنقل الثقافة الأذربيجانية إلى العالم الإسلامي وخارجه، مشيرا إلى أنه يجري العمل على استعادة الصورة التاريخية للمدينة، من خلال ترميم وصيانة معالمها التاريخية والدينية، وفي مقدمتها إعادة بناء أربعة مساجد عريقة وترميم عدد آخر، منوها بما تمثله المدينة كمركز ثقافي فريد.

من جانبه، قال الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام للمنظمة إن مدينة شوشا على موعد مع استحقاق جديد بعد أن كانت عاصمة للثقافة الأذربيجانية 2021، وصارت في العام 2023 عاصمة للثقافة في العالم التركي، ليتوج ذلك بإعلانها عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، وذلك لما تحمله من تفرد وعبقرية.

وشهد الحفل، الذي تزامن مع افتتاح مهرجان "خاري بلبل" الدولي للموسيقى بمشاركة فرق فنية من عدة دول، حضور عدد من المسؤولين في أذربيجان والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية وكوكبة من الشخصيات العامة والكتاب والمفكرين والفنانين، حيث تم تقديم عروض غنائية تجسد الفنون التراثية والفلكلورية في أذربيجان وعدد من دول العالم الإسلامي. وتتضمن احتفالية شوشا عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي تنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة على مدار عام كامل.

من ناحية أخرى، وقعت منظمة (إيسيسكو) ومؤسسة حيدر علييف الأذربيجانية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتنفيذ المبادرات والمشاريع وتبادل الخبرات في عدد من المجالات، في مقدمتها التعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والبيئة والمجالات الاجتماعية والصحية.