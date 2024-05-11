تحذير من توقف مستشفى شهداء الأقصى وسط غزة عن العمل

حذر طبيب بمستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، أمس، من توقف المستشفى عن العمل بعد 48 ساعة جراء نقص الوقود؛ ما يهدد حياة المصابين والمرضى والأطفال الخدج المتواجدين به.

وقال الطبيب رائد حسين لوكالة الأناضول للأنباء: "نحذر من كارثة وخطر على حياة المصابين والمرضى والأطفال الخدج في المستشفى (الواقع بمدينة دير البلح) في حال توقف عن العمل؛ بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في ظل إغلاق المعابر".

وأضاف أن "مستشفى شهداء الأقصى يستخدم حاليًا كميات الوقود الاحتياطية لتشغيل المولدات الكهربائية، التي يعتمد عليها المستشفى في ظل انقطاع التيار الكهربائي".

وتابع حسين، محذرا: "خلال 48 ساعة القادمة، إن لم يصل الوقود للمستشفى، سيتوقف عن العمل؛ ما يشكل خطرًا على حياة المرضى والمصابين والأطفال الخدج" المتواجدين به.

وأشار إلى أن "المستشفى يخدم 600 مصاب و500 مريض يحتاجون لغسيل الكلى بشكل مستمر، بالإضافة إلى وجود 24 طفلًا خدج به".

وشدد حسين على أن "الوضع الخدماتي في المستشفى يواجه انهيارًا في ظل نقص الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية بعد إغلاق إسرائيل لمعبري رفح وكرم أبو سالم".

وناشد الطبيب الفلسطيني المؤسسات الدولية، "العمل بشكل سريع على إمداد المستشفى بالوقود والمستلزمات الطبية الضرورية له".

ومنذ بداية الحرب على غزة، التي دخلت شهرها الثامن، تم إخراج 33 مستشفى و54 مركزًا صحيًا و160 مؤسسة صحية عن الخدمة عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي، وفق إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.