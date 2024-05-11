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اتحاد الصناعات: مدبولي تعهد بإزالة أي عوائق أمام المصانع

محمد شعبان
نشر في: السبت 11 مايو 2024 - 7:50 م | آخر تحديث: السبت 11 مايو 2024 - 7:50 م

صرح المهندس أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد أوصى بإزالة أي عوائق أمام المصانع وتلبية أي توسعات مطلوبة، بالإضافة إلى حل جميع مشكلات مستلزمات الإنتاج المتوقفة في الموانئ.


وأشار خلال تصريحات لبرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، إلى تفقد رئيس الوزراء، مصنع سانبيور لتصنيع الأدوات الصحية، والذي جاء على هامش زيارة التفقدية لعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان اليوم، لافتا أن نسبة التصدير للخارج وصلت إلى 75% من إنتاجية المصنع.


وشدد على أهمية دعم قطاع التصنيع كونه الحل الأمثل لمواجهة أزمة العملة الصعبة، مشيرا إلى بدء الإنتاج في أبريل 2022 باستثمارات بلغت 2 مليار جنيه.


ولفت إلى أن المكون المحلي في المنتجات تصل نسبته إلى 74%، مضيفا أن المصنع يوفر 1800 فرصة عمل ما بين مهندسين وعمال.

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