صحة غزة تعلن العثور على 80 جثة في 3 مقابر جماعية بمجمع الشفاء

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم السبت، أنها عثرت على 80 جثة في ثلاث مقابر جماعية بساحات مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، بالإضافة إلى عشرات أخرى داخل أقسام المجمع.

وقالت في بيان، إنها عثرت حتى الآن على ما يزيد على 520 جثة في 7 مقابر جماعية بمستشفيات القطاع، تم اكتشافها على مدى الأشهر الماضية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الشفاء ومجمع ناصر الطبي ومستشفى كمال عدوان وغيرها، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف أن 310 من الكوادر الطبية معتقلون لدى الاحتلال الإسرائيلي، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

وأشارت إلى أنها عثرت على 80 جثة في ثلاث مقابر جماعية بساحات مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة بالإضافة إلى عشرات الجثث داخل أقسام المجمع.

ولفتت الوزارة إلى أن الفحص الظاهري للجثث المستخرجة من المقابر الجماعية أظهر أن العدد الأكبر يعود لمرضى تم حرمانهم من تلقي الرعاية الصحية.

وتابعت: «وجدنا جثثا ممزقة جراء دهس آليات الجيش على أجساد الشهداء وعثرنا على رؤوس بلا أجساد في المقابر الجماعية بساحات مجمع الشفاء».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت صحة غزة، حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 218 على القطاع.

وقالت في بيان، إن حصيلة ضحايا العدوان ارتفعت 34 ألفًا و971 شهيدًا و78 ألفًا و641 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت أن الاحتلال ارتكب أربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 28 شهيدا و69 مصابًا مصابين خلال الـ 24 ساعة الماضية.