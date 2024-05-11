جيش الاحتلال يعلن تعرُّض مستوطنة كرم أبو سالم لإطلاق صواريخ من رفح

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه اعترض اليوم السبت، واحدا من أصل أربعة صواريخ جرى إطلاقها من رفح جنوبي قطاع غزة تجاه مستوطنة «كرم أبو سالم» في محيط غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان عبر منصة «إكس»: «في أعقاب صفارات الإنذار التي تم تفعيلها في منطقة كرم أبو سالم قبل قليل، تم رصد أربع عمليات إطلاق صواريخ من رفح».

وأضاف: «تمكن مقاتلو الدفاع الجوي من اعتراض صاروخ واحد، وسقطت البقية في منطقة مفتوحة، ولم تقع إصابات».

وتقع كرم أبو سالم ضمن ما يسمى المجلس الإقليمي أشكول (يضم 32 مستوطنة بمحيط غزة)، وهي متاخمة لمدينة رفح الفلسطينية، وتشكل منطقة تحشد أمامية للقوات الإسرائيلية المتوغلة، وفق وكالة الأناضول.

وكان جيش الاحتلال قد بدأ عملية عسكرية في رفح، وسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر المدينة، ويواصل إغلاقه منذ اليوم الخميس، ضاربا بالتحذيرات الدولية المتصاعدة عرض الحائط، وسط صمت دولي وضوء أخضر أمريكي.

ورغم زعمه أن العملية «محدودة النطاق»، دعا جيش الاحتلال، صباح السبت، لتهجير سكان أحياء جديدة في قلب المدينة بشكل فوري، ليوسع بذلك عملياته.