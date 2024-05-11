 الإمارات تستنكر تصريحات نتنياهو بدعوتها للمشاركة في إدارة مدنية بغزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإمارات تستنكر تصريحات نتنياهو بدعوتها للمشاركة في إدارة مدنية بغزة

وكالات
نشر في: السبت 11 مايو 2024 - 1:25 ص | آخر تحديث: السبت 11 مايو 2024 - 1:25 ص

قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، إن بلاده تستنكر تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول دعوة أبوظبي للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وصرح الشيخ عبدالله بن زايد في تغريدة على منصة «إكس»: «إذ تشدد دولة الإمارات بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يتمتع بأي صفة شرعية تخوله باتخاذ هذه الخطوة، كما ترفض الدولة الانجرار خلف أي مخطط يرمي لتوفير الغطاء للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة».

وأضاف أن دولة الإمارات تؤكد على أنه عندما يتم تشكيل حكومة فلسطينية تلبي آمال وطموحات الشعب الفلسطيني، وتتمتع بالنزاهة والكفاءة والاستقلالية، فإن الدولة ستكون على أتم الإستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم لتلك الحكومة.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد قال: «سيتعين أن تكون هناك حكومة مدنية ما في غزة».

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