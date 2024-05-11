أساتذة بجامعة أمريكية يضربون عن الطعام تضامنا مع طلابهم الداعمين لغزة

أعلن مجموعة من الأساتذة في جامعة برنستون بولاية نيوجيرسي الأمريكية دخولهم في إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة تضامنا مع طلابهم المضربين عن الطعام منذ 5 أيام، في إطار تضامنهم مع أهالي قطاع غزة، حسبما أفادت شبكة "الجزيرة " الإخبارية.

ومنذ الشهر الماضي، تشهد جامعات أمريكية وكندية وبريطانية وفرنسية وهندية احتجاجات ترفض الحرب الإسرائيلية على غزة، وتطالب إدارة الجامعات بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

كما يطالب المحتجون، وهم طلاب وطالبات وأساتذة، بسحب استثمارات جامعاتهم من شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية وتسلح جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتتواصل هذه الاحتجاجات رغم استعانة بعض الجامعات بقوات الأمن واعتقال محتجين.