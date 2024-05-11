وزير الخارجية العراقي يبحث مع نظيره التونسي العلاقات الثنائية

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بحث فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي ،اليوم، مع نظيره التونسي نبيل عمار، الذي يزور العراق حاليا، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
كما استعرض الوزيران خلال اللقاء، القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما القضية الفلسطينية.