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رئيس فرنسا يكشف الفريق الأقرب لـ مبابي بعد باريس سان جيرمان

محمد عاطف
نشر في: السبت 11 مايو 2024 - 2:01 م | آخر تحديث: السبت 11 مايو 2024 - 2:03 م

كشف إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، عن الفريق الأقرب للمهاجم كيليان مبابي، بعد إعلان رحيله عن صفوف فريق باريس سان جيرمان.

وكان مبابي قد أعلن مساء أمس الجمعة، رحيله عن صفوف فريق باريس سان جيرمان بعد 7 سنوات، دون الكشف عن اسم ناديه المقبل.

وقال ماكرون في تصريحات عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «أعوّل على ريال مدريد و باريس سان جيرمان أو اياً يكن، أن يسمح بمشاركة مبابي في أولمبياد باريس 2024».

ومن المقرر أن يتواجد منتخب فرنسا في المجموعة الأولى بأولمبياد باريس 2024، إلى جانب منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية، غينيا، ونيوزيلندا.

 


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